«У вас все в порядке»: сибирячку привезли клинику с аппендицитом, а врачи отправили ее домой

25 Янв. 2020 2020-01-25T07:47:46+03:00

К счастью, в другой больнице диагноз поставили сразу

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Сибирячка обвиняет новосибирских врачей в халатном отношении к ее здоровью.

— Ночью у меня заболел живот. Я приехала в поликлинику, сдала анализы, — рассказывает девушка в «Инстаграм» в группе revizor.nsk. — Я спросила у врача, не аппендицит ли это?

Медик заверил девушку, что у нее все хорошо. В больнице на ночь ее не оставили.

— В итоге на следующий день меня отвезли в больницу и удалили аппендицит, — сообщает девушка. — Сами делайте выводы, на сколько это тухлое место, а навык врачей подойдет только чтобы готовить шаурму.

Девушка попыталась вернуть компенсацию из поликлиники, где ей поставили неверный диагноз. К сожалению, никаких результатов она не добилась. Там сибирячку заверили, что врач все правильно сделал. Деньги за анализы девушке никто не вернул. Извинений она тоже не услышала.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Жалуйтесь в Роспотребнадзор

Корреспондент КП-Новосибирск связался с юристом Юлией Казанцевой. Она объяснила, как дейстовать в данной ситуации:

— Для начала девушке нужно обратиться в Росздравнадзор. Они должны провести проверку на качество оказания медицинских услуг. Уже после этого пострадавшая может сама решать, обращаться ей в суд или нет.

ИСТОЧНИК KP.RU