«У вас все в порядке»: сибирячку привезли клинику с аппендицитом, а врачи отправили ее домой
Сибирячка обвиняет новосибирских врачей в халатном отношении к ее здоровью.
— Ночью у меня заболел живот. Я приехала в поликлинику, сдала анализы, — рассказывает девушка в «Инстаграм» в группе revizor.nsk. — Я спросила у врача, не аппендицит ли это?
Медик заверил девушку, что у нее все хорошо. В больнице на ночь ее не оставили.
— В итоге на следующий день меня отвезли в больницу и удалили аппендицит, — сообщает девушка. — Сами делайте выводы, на сколько это тухлое место, а навык врачей подойдет только чтобы готовить шаурму.
Девушка попыталась вернуть компенсацию из поликлиники, где ей поставили неверный диагноз. К сожалению, никаких результатов она не добилась. Там сибирячку заверили, что врач все правильно сделал. Деньги за анализы девушке никто не вернул. Извинений она тоже не услышала.
КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА
Жалуйтесь в Роспотребнадзор
Корреспондент КП-Новосибирск связался с юристом Юлией Казанцевой. Она объяснила, как дейстовать в данной ситуации:
— Для начала девушке нужно обратиться в Росздравнадзор. Они должны провести проверку на качество оказания медицинских услуг. Уже после этого пострадавшая может сама решать, обращаться ей в суд или нет.
ИСТОЧНИК KP.RU