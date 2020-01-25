2020-01-25T06:24:00+03:00
Происшествия

Виновата колея: на новосибирском мосту такси врезалось в иномарку во время обгона

По предварительной информации, пострадавших нет
Анна ПАШАГИНА
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Машина получила серьезные повреждения. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».Машина получила серьезные повреждения. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».
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Ночью в субботу, 25 января в Кировском районе произошла авария: на Винаповском мосту столкнулись такси и иномарка.

— Renault Logan двигался в сторону улицы Петухова и в какой-то момент решил обогнать впередиидущий автомобиль, — рассказывают очевидцы в группе Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

Однако водитель не смог завершить маневр, так как попал в колею. Он врезался в бок другому седану — Hyundai Solaris. Машина ехала в сторону тц «Мега». На фотографиях, которые выложили подписчики группы видно, что машины получили серьезный ущерб.

— От удара Hyundai у оказались замяты обе левые двери и заднее крыло, а Рено с разбитыми фарами и сломанным бампером, оказался посреди дороги, — пишут очевидцы в социальных сетях.

Как сообщают очевидцы, пострадавших в ДТП нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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