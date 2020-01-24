Афиша Новосибирска на конец февраля: на какие спектакли сходить сибирякам

24 Янв. 2020 2020-01-24T23:27:55+03:00

В Новосибирске с 21 по 29 февраля будет проходить фестиваль камерных спектаклей «Один. Два. Три». Фото: «Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области»

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Афиша Новосибирска на конец февраля будет богата на театральные постановки. В городе с 21 по 29 февраля будет проходить фестиваль камерных спектаклей «Один. Два. Три». Постановки подобного рода становятся все более популярны у современного зрителя. Они позволяют максимально погрузиться в атмосферу спектакля и вдоволь насладиться игрой актеров, находящихся буквально на расстоянии вытянутой руки.

Фестиваль «Один. Два. Три» проводится министерством культуры Новосибирской области и молодежным драматическим театром «Первый театр» раз в два года. В этом году в конкурсную программу вошли лучшие 8 постановок со всей страны. В завершении фестиваля эксперты жюри определят победителей. В рамках мероприятия также предусмотрено два международных проекта — во внеконкурсной программе.

— В программе фестиваля больше моноспектаклей, чем камерных, и я объясняю это двумя вещами: сложностями межличностной коммуникации в современном мире (нескольким актерам на сцене сложнее договориться друг с другом) и многофункциональностью тем: один актер может все, в каком-то смысле он сам себе демиург, — цитирует слова эксперта фестиваля, куратора международной программы Ники Пархомовской издание «Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области». — Почти все выбранные спектакли — синтетические, ни про один нельзя сказать, что это чистая драма, вербатим или танец.

Примут участие в фестивале и два новосибирских спектакля: «Невидимый слон» (6+) театра кукол «Пилигримы». Режиссеры Елена и Владимир Кузнецовы представят постановку, в современном и весьма необычном формате «театра ощущении», где каждый зритель сможет буквально почувствовать себя частью происходящего. Вторая постановка — «Коромысли» » режиссера Полины Кардымон в «Мастерской Крикливого и Панькова». Она является не менее популярным сейчас перформансом. В спектакле будет представлена нестандартная трактовка фольклорных песен, чтобы зрители смогли взглянуть на них под новым углом.

Начало фестивалю даст спектакль режиссера Александра Баргмана «История медведей Панда, рассказанная саксофонистом, у которого есть подружка во Франкфурте» (18+) по пьесе Матея Вишнека, который пройдет на сцене театра «13 Трамвай» (ул. Серебренниковская, 35). Это один из самых лиричных и музыкальных спектаклей во всей программе, который рассказывает о вещах, понятных и близких всем — отношениях мужчин и женщин.

В День защитника Отечества — 23 февраля — новосибирцы смогут посетить спектакль нижегородского Творческого объединения «ГранАрт» «Говорит Москва» (18+) по пьесе Юлии Поспеловой, режиссера Александра Ряписова. Он расскажет о непростых событиях XX века в нашей стране, воспоминаниях о давно прошедших эпохах и о том, как мы живем в настоящее время.

Екатеринбургский Центр современной драматургии 25 февраля представит спектакль режиссера Дмитрия Зимина «Магазин» (18+) по пьесе Олжаса Жайнадарова. Это достаточно тяжелая и глубокая психологическая постановка, рассказывающая о том, что же на самом деле скрывается за прилавками маленьких продуктовых магазинов, на складах и рынках.

Спектакль «История медведей Панда, рассказанная саксофонистом, у которого есть подружка во Франкфурте».Фото: «Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области»

А 26 февраля сибиряки смогут увидеть сразу две постановки. «Сибирь» (18+) по пьесе Феликса Миттерера, режиссер Роман Каганович, которую представляет питерский Театр Ненормативной пластики о том, как можно взглянуть на эту реальность иначе, поставив себя на место человека, оказавшегося перед лицом смерти, и постановка «Одуванчики» (18+) Челябинского театра современного танца. В ней автор текста, хореограф и исполнитель Денис Чернышов с помощью языка тела расскажет о том, какого это, быть солдатом на срочной военной службе?

Спектакль «Пилорама Плюс» (18+) по пьесе Натальи Милантьевой в постановке режиссера Елизаветы Бондарь, который 28 февраля представит Российский государственный академический театр драмы им. Ф. Волкова (Ярославль) смело и даже немного дерзко, с высоким градусом чувственности, расскажет от лица простого плотника Сани о том, что такое настоящая любовь?

Не менее интересной планирует быть и офф-программа фестиваля. Камерный спектакль «The Days» (22 февраля, 16+) в постановке британского хореографа Тео Клинкарда повествует о нежности, любви, старости и молодости, а также о том, как важно людям уметь понимать друг друга. В роли артистов в этом спектакле выступят пожилые люди из Новосибирска. Перед показом планируется двухдневный тренинг с непрофессионалами и интенсивная работа с местным сообществом. Цель этого эксперимента — продемонстрировать, что современный танец может быть подвластен любому желающему, невзирая на особенности его тела и возраста.

Спектакль «Buzz Riot» (18+) представит в Новосибирске 27 февраля швейцарский перформер и хореограф Руди ван дер Мерве. Эта постановка затрагивает такие важные темы, как людские конфликты и рассказывает о глубоко личных переживаниях человека.

Кроме того, планируется также обсуждения спектаклей, публичные дискуссии и лекции специалистов в области современного театра. Приобрести билеты на данные постановки все желающие могут на сайте «Первого театра».

ИСТОЧНИК KP.RU