Новосибирцев не испугал смертельный вирус в Китае

24 Янв. 2020 2020-01-24T22:38:07+03:00

Несмотря на то, что Роспотребнадзоре просят воздержаться от поездок в Поднебесную, туры в Китай продаются из-под полы. Фото: Виктория МИНАЕВА

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Во всем мире бурно обсуждается все, что связано с китайским короновирусом, из-за которого были закрыты границы города Ухан. Однако новосибирские турагенства это не останавливает — несмотря на то, что Роспотребнадзоре просят воздержаться от поездок в Поднебесную, туры в Китай продаются из-под полы.

Тем не менее, некоторые новосибирцы все же побаиваются вируса и отказываются от давно запланированных поездок в Китай.

— Я еще в прошлом году летала на Хайнань с подругой. Место крутое, погода отличная и рядом море. Мы планировали еще раз съездить, когда сессию закроем, но что-то это уже не круто. Говорят, там уже люди погибают. Заразиться я точно не хочу, — рассказала изданию Сибкрай.ru сибирячка Юлия.

Журналисты связались с крупными туроператорами, чтобы узнать, как же все-таки сейчас обстоят дела с турами в Китай из Новосибирска. Может быть, люди перестали туда летать и массово сдают путевки? Однако, многие турфирмы комментировать этот вопрос отказались, уверяя, что туров в эту страну из Новосибирска нет вообще.

Но на практике дела обстоят совсем иначе. Кто-то из бесстрашных сибиряков все-таки летает в Китай по путевкам, которые турфирмы продают буквально из-под полы. Когда корреспонденты напрямую связывались с одним из местных турагентств, то им ответили, что улететь из Сибири в Китай по путевкам никак нельзя. Однако, когда журналисты снова позвонили в компанию в качестве физлиц, путевки неожиданно появились. Правда, обсудить их менеджер согласилась только по WhatsApp.

Туроператор также сообщил, что без проблем улететь можно и на Хайнань. Потенциальных путешественников заверили, что на острове соблюдаются все необходимые меры безопасности, чтобы защитить местных жителей и туристов от заражения. Кроме того, в турфирме советуют людям не подвергаться массовой истерии, а просто соблюдать элементарные меры предосторожности.

Тем не менее, некоторых новосибирцев этим не убедишь. Они все же предпочитают не рисковать и отложить поезду в страны Азии.

— Путевки продают, как будто из-под полы продают, — утверждает Юлия. — Ну уж нет, что-то не хочется туда сейчас лететь.

ИСТОЧНИК KP.RU