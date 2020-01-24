Сибиряки не халявят: Новосибирск признали самым трудолюбивым городом страны

24 Янв. 2020 2020-01-24T21:19:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Новосибирск занял последнее место в рейтинге российских городов с самыми ленивыми жителями. Он был составлен на основе данных федерального социологического опроса, проведенного в январе 2020 года независимым исследовательским агентством ZOOM MARKET.

— Согласно исследованию, самыми ленивыми Россиянами стали жители Липецка, Ростова-на-Дону и Воронежа. Всего опрос проводился в 23 городах страны с помощью личных интервью, выборка которых составила 2760 человек, — сообщается на официальном сайте агентства ZOOM MARKET. — Респондентам задавали четыре вопроса: вы можете назвать себя трудолюбивым человеком? Вы с удовольствием ходите на работу? Вам часто приходится заставлять себя совершать необходимые действия? Вы считаете себя ленивым человеком?

Таким образом, Новосибирск оказался на самом последнем, 23 месте в данном рейтинге. Перед нем шли такие города как Самара, Томск и Москва.

По словам Андрея Штырова, коммерческого директора агентства, ленивым человека можно назвать, если он в своей жизни проявляет недостаточно трудолюбия или даже при наличии трудовых задач отдает предпочтение отдыху. Однако, эксперт уточнил, что среди людей, принявших участие в опросе, ленивыми себя считают только 8% из них.

ИСТОЧНИК KP.RU