2020-01-24T21:19:29+03:00
Общество

Сибиряки не халявят: Новосибирск признали самым трудолюбивым городом страны

Он опередил в рейтинге Томск, Москву и Самару
Алена КУЛЕШОВА
Поделиться:
Новосибирск занял последнее место в рейтинге российских городов с самыми ленивыми жителями.Новосибирск занял последнее место в рейтинге российских городов с самыми ленивыми жителями.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

Новосибирск занял последнее место в рейтинге российских городов с самыми ленивыми жителями. Он был составлен на основе данных федерального социологического опроса, проведенного в январе 2020 года независимым исследовательским агентством ZOOM MARKET.

— Согласно исследованию, самыми ленивыми Россиянами стали жители Липецка, Ростова-на-Дону и Воронежа. Всего опрос проводился в 23 городах страны с помощью личных интервью, выборка которых составила 2760 человек, — сообщается на официальном сайте агентства ZOOM MARKET. — Респондентам задавали четыре вопроса: вы можете назвать себя трудолюбивым человеком? Вы с удовольствием ходите на работу? Вам часто приходится заставлять себя совершать необходимые действия? Вы считаете себя ленивым человеком?

Таким образом, Новосибирск оказался на самом последнем, 23 месте в данном рейтинге. Перед нем шли такие города как Самара, Томск и Москва.

По словам Андрея Штырова, коммерческого директора агентства, ленивым человека можно назвать, если он в своей жизни проявляет недостаточно трудолюбия или даже при наличии трудовых задач отдает предпочтение отдыху. Однако, эксперт уточнил, что среди людей, принявших участие в опросе, ленивыми себя считают только 8% из них.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сибиряки не халявят: Новосибирск признали самым трудолюбивым городом страны
«Их там десятки, страшно мимо ходить»:новосибирцев возмутили полчища крыс рядом с мусорными баками
«Выломал дверь и шел на голос малыша»: новосибирец спас ребенка из горящей квартиры соседей
Девятиклассника обнаружили мертвым в квартире рядом с освежителем воздуха
Китайский гороскоп на 2020 год: кому в год Крысы повезет с деньгами
Ушел из дома и пропал: в Новосибирске ищут беззубого мужчину в коричневой куртке
В Новосибирске разобрали скандальную платную горку
«Наша красотка»: новосибирский депутат похвасталась дочкой-моделью, уехавшей в Милан
«Не на что жить»: мать шестерых детей обсчитала кассиров на десять тысяч
Им теперь негде жить: многодетный отец спас трёх дочек из горящего дома
Полгода лечили от пневмонии: cибирячка отсудила 100 тысяч рублей за смерть школьницы от рака
Шесть станций метро хотят построить в Новосибирске к 2030 году: публикуем схему
«Моя девочка! Прости, что увезла тебя туда»: мама показала записку с последними минутами жизни ее дочери
Подарки всем! Каждый, кто купит газету «Комсомольская правда», получит пакетик с семенами
Под Новосибирском в жутком ДТП с минивэном погибла женщина
«Он полночи буянил»: новосибирец устроил стрельбу из охотничьего ружья у себя в квартире