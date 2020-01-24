2020-01-24T18:14:01+03:00
Происшествия

«Выломал дверь и шел на голос малыша»: новосибирец спас ребенка из горящей квартиры соседей

Маленького мальчика доставили в больницу
Алена КУЛЕШОВА
Поделиться:
Новосибирец Петр Васильев вытащил из горящей квартиры маленького ребенка. Фото: ГУ МЧС по НСОНовосибирец Петр Васильев вытащил из горящей квартиры маленького ребенка. Фото: ГУ МЧС по НСО
Изменить размер текста:

Новосибирец Петр Васильев вытащил из горящей квартиры соседей четырехлетнего ребенка. Он услышал детский крик из-за двери, от которой шел дым и незамедлительно бросился малышу на помощь.

— Я вышел из своей квартиры и увидел, что из соседней двери идет дым. Услышал, как там кричит ребенок. Действовал инстинктивно: выломал дверь, ни о чем не думал, шел на голос малыша. В густом дыму нашел мальчика и вывел его к себе домой, где ему уже помогла моя жена, — цитирует слова сибиряка пресс-служба ГУ МЧС. — Я знал, что в квартире должен был быть еще один ребенок — вернулся обратно и стал его искать. Но вместо него нашел взрослого мужчину, которого вытащил на лестничную клетку. К этому времени уже подъехали пожарные.

Пожар случился в четырехэтажном доме в Первомайском районе Новосибирска. До того, как на место происшествия приехали пожарные, вызванные Петром, семь человек эвакуировались из горящего здания сами. Пожарные, зашедшие в задымленный подъезд на разведку, встретили на лестничной клетке Петра и спасенного им мужчину. А звено газодымозащитной службы вытащили из горящего помещения еще одного жильца. С помощью спасательных устройств пожарные эвакуировали обоих пострадавших на улицу.

Состояние взрослых медики, работавшие на месте ЧП, оценили как удовлетворительное. А вот спасенного ребенка госпитализировали в детскую больницу с отравлением угарным газом. Сам Петр Васильев утверждает, что в пожаре не пострадал.

Пожарные потушили горевшую квартиру меньше, чем за полчаса. Площадь пожара составила всего шесть квадратных метров — горели домашние вещи. Тот ребенок, за которым изначально и вернулся в огонь сибиряк, к счастью, в момент случившегося был в детском саду.

Как уверяют соседи погорельцев, эта семья вела асоциальный образ жизни. На месте происшествия работают сотрудники полиции, представители администрации района и органы опеки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Выломал дверь и шел на голос малыша»: новосибирец спас ребенка из горящей квартиры соседей
Девятиклассника обнаружили мертвым в квартире рядом с освежителем воздуха
Китайский гороскоп на 2020 год: кому в год Крысы повезет с деньгами
Ушел из дома и пропал: в Новосибирске ищут беззубого мужчину в коричневой куртке
В Новосибирске разобрали скандальную платную горку
«Наша красотка»: новосибирский депутат похвасталась дочкой-моделью, уехавшей в Милан
«Не на что жить»: мать шестерых детей обсчитала кассиров на десять тысяч
Им теперь негде жить: многодетный отец спас трёх дочек из горящего дома
Полгода лечили от пневмонии: cибирячка отсудила 100 тысяч рублей за смерть школьницы от рака
Шесть станций метро хотят построить в Новосибирске к 2030 году: публикуем схему
«Моя девочка! Прости, что увезла тебя туда»: мама показала записку с последними минутами жизни ее дочери
Подарки всем! Каждый, кто купит газету «Комсомольская правда», получит пакетик с семенами
Под Новосибирском в жутком ДТП с минивэном погибла женщина
«Он полночи буянил»: новосибирец устроил стрельбу из охотничьего ружья у себя в квартире