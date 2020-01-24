«Выломал дверь и шел на голос малыша»: новосибирец спас ребенка из горящей квартиры соседей

24 Янв. 2020 2020-01-24T18:14:01+03:00

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Новосибирец Петр Васильев вытащил из горящей квартиры соседей четырехлетнего ребенка. Он услышал детский крик из-за двери, от которой шел дым и незамедлительно бросился малышу на помощь.

— Я вышел из своей квартиры и увидел, что из соседней двери идет дым. Услышал, как там кричит ребенок. Действовал инстинктивно: выломал дверь, ни о чем не думал, шел на голос малыша. В густом дыму нашел мальчика и вывел его к себе домой, где ему уже помогла моя жена, — цитирует слова сибиряка пресс-служба ГУ МЧС. — Я знал, что в квартире должен был быть еще один ребенок — вернулся обратно и стал его искать. Но вместо него нашел взрослого мужчину, которого вытащил на лестничную клетку. К этому времени уже подъехали пожарные.

Пожар случился в четырехэтажном доме в Первомайском районе Новосибирска. До того, как на место происшествия приехали пожарные, вызванные Петром, семь человек эвакуировались из горящего здания сами. Пожарные, зашедшие в задымленный подъезд на разведку, встретили на лестничной клетке Петра и спасенного им мужчину. А звено газодымозащитной службы вытащили из горящего помещения еще одного жильца. С помощью спасательных устройств пожарные эвакуировали обоих пострадавших на улицу.

Состояние взрослых медики, работавшие на месте ЧП, оценили как удовлетворительное. А вот спасенного ребенка госпитализировали в детскую больницу с отравлением угарным газом. Сам Петр Васильев утверждает, что в пожаре не пострадал.

Пожарные потушили горевшую квартиру меньше, чем за полчаса. Площадь пожара составила всего шесть квадратных метров — горели домашние вещи. Тот ребенок, за которым изначально и вернулся в огонь сибиряк, к счастью, в момент случившегося был в детском саду.

Как уверяют соседи погорельцев, эта семья вела асоциальный образ жизни. На месте происшествия работают сотрудники полиции, представители администрации района и органы опеки.

ИСТОЧНИК KP.RU