Ушел из дома и пропал: в Новосибирске ищут беззубого мужчину в коричневой куртке

24 Янв. 2020 2020-01-24T14:53:13+03:00

До настоящего момента никто не знает, куда и зачем ушел мужчина. Фото: ПСО "Маяк"

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Волонтеры поискового отряда «Маяк» просят помощи в поиске пропавшего 52-летнего Мишенина Романа Геннадьевича. Новосибирец ушел из дома днем 4 января — с этого момента о нем нет никаких известий. До настоящего момента никто не знает, куда и зачем ушел мужчина, а также о том, где он может находиться сейчас.

— Приметы: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русые волосы, короткая стрижка, голубые глаза, носит очки. У пропавшего также отсутствуют передние зубы, — сообщается в ориентировке поискового отряда. — На момент своего исчезновения мужчина был одет в коричневую короткую куртку с капюшоном, темно-синие джинсы и коричневые кожаные ботинки на шнурках.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может находится Роман Геннадьевич или вы просто видели его на улице, волонтеры просят сразу же сообщить об этом по номеру телефона 8-951-393-09-11 ПСО «Маяк» или сообщить в полицию по единому номеру 112.

ИСТОЧНИК KP.RU