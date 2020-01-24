«Наша красотка»: новосибирский депутат похвасталась дочкой-моделью, уехавшей в Милан

24 Янв. 2020 2020-01-24T14:24:44+03:00

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Дочка Натальи Пинус, депутата Совета депутов города Новосибирска, уехала работать в Милан - она в качестве модели будет участвовать в дефиле на неделе моды. Об этом Наталья Пинус рассказала у себя на странице в социальных сетях.

— Наша красотка Аня сдала вчера свою первую сессию в МГУ, где учится на бюджете на кафедре горючих материалов, на все пятерки (за исключением русского, по нему четыре, но это отдельный разговор).И укатила сегодня в Милан работать моделью от ведущего итальянского агентства, — пишет у себя на страничке Наталья Пинус.

В Милане девочка пробудет месяц. Фото: instagram.com

Как рассказала корреспонденту КП-Новосибирск депутат, у Ани мечта стать моделью была еще со школы. Только девочка в приоритет поставила учебу.

— Потом она год никуда не поступала и работала в этом бизнесе. Слетала на высокую неделю моды в Бангкок и ей там абсолютно не понравилось, — говорит Наталья. — В Москве она просто подрабатывает. Участвует для съемок в журнале. Теперь вот на неделю моды поехала.

В Милане Анна пробудет месяц, а уже потом снова вернется к учебе.

ИСТОЧНИК KP.RU