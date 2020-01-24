Им теперь негде жить: многодетный отец спас трёх дочек из горящего дома

24 Янв. 2020 2020-01-24T12:53:29+03:00

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У многодетной семьи из Новосибирска практически полностью сгорел дом. Огонь сильно повредил саму постройку и все личные вещи сибиряков: теперь им буквально негде жить.

— Загорелся наш дом в ночь с 16 на 17 января, я вовремя заметил это, успел всех вывести на улицу и вызвать пожарных. Дом этот вообще на двух хозяев, но у соседей повреждена только крыша — внутри все практически уцелело. А вот у нас обгорели все стены, сгорела крыша, вещи, которые были внутри. Плюс, придомовая пристройка, веранда, кладовка — все это сгорело дотла, остались одни руины, — рассказал КП-Новосибирск Маруф, хозяин сгоревшего дома. — Сейчас нам даже жить толком негде, собираем справки для того, чтобы была возможность поселиться в общежитии, пока восстанавливаем наш дом. Должны прийти сотрудники из соцзащиты, оценить ущерб. Точную причину пожара пока восстанавливают, но по предварительной версии — загорелась проводка. Это не удивительно, ведь дома у нас очень старые.

Сгорела крыша и вещи, которые были внутри дома. Фото: "Инцидент Новосибирск"

Сейчас семье с тремя детьми требуется помощь неравнодушных сибиряков. Для восстановления дома им можно передать любые строительные материалы: утеплитель, любые инструменты, пиломатериалы, кирпич и прочее. Кроме того, детям требуется одежда и обувь. Девочке 10 лет — рост 140-146, обувь — 35 размера, девочке 8 лет — рост 134-140, обувь 34 размера и девочке 2 лет — рост 86-92, обувь 25 размера.

Вещи можно привезти по адресу Кошурникова 2, квартира 43, а стройматериалы по адресу сгоревшего дома — на улицу Костонаева, 91. Желающие помочь пострадавшей семье также могут связаться с Маруфом напрямую по номеру телефона 8-983-121-02-12.

ИСТОЧНИК KP.RU