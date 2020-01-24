2020-01-24T11:53:41+03:00
Общество

Шесть станций метро хотят построить в Новосибирске к 2030 году: публикуем схему

Мэр поделился надеждой на разморозку строительства подземки в регионах
Екатерина КОМЯКОВА
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За десять лет построят шесть новых станций - план такой.За десять лет построят шесть новых станций - план такой.Фото: Даба ДАБАЕВ
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В Новосибирске к 2030 году может появиться шесть новых станций метро. Оптимистичными, но пока неточными планами поделился глава города Анатолий Локоть.

— Есть такая информация, что в ближайшее время на федеральном уровне может быть снято существующее вето на поддержку финансирования метрополитена в крупных городах. Мы должны быть к этому готовы, — заявил мэр Новосибирска.

В связи с этим были объявлены шесть станций, которые могут появиться в мегаполисе к 2030 году, это без учета станции Спортивной. Перечень станций назвал начальник департамента строительства и архитектуры мэрии города Алексей Кондратьев:

— По Дзержинской линии — станции Молодежная, Гусинобродская, крайняя станция Автовокзал. Ленинская линия — помимо Спортивной, планируются станции Площадь Станиславского, Троллейная, также рассматриваем станцию Северная.

План строительства новых станций. Инфографика: Евгений ПРОКИНОВ

План строительства новых станций. Инфографика: Евгений ПРОКИНОВ

Таким образом, если строительство метро в городах-миллионниках будет разморожено, В Новосибирске появится по три станции на двух ветках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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