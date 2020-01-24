Подарки всем! Каждый, кто купит газету «Комсомольская правда», получит пакетик с семенами

24 Янв. 2020 2020-01-24T10:56:09+03:00

Каждый, кто купит газету в указанные даты, получат небольшой подарок. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Акционные номера ищите в киосках по вторникам и средам

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Новосибирская «Комсомолка» подготовила подарки для всех читателей. Особенно рады будут садоводы и огородники — всего любимая газета подарит горожанам 120 тысяч пакетиков с семенами. Овощи, ароматные травы, цветы — ассортимент огромен. Также в счастливых номерах ищите вложение — лунный календарь, который подскажет, когда какую культуру лучше сеять.

Вложения будут не в каждом выпуске, мы подскажем, какие именно номера с подарком.

Вложения будут по вторникам и средам в ежедневных выпусках газеты:

Январь: 28

Февраль: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 и 26

Март: 3, 4, 10, 11,17, 18, 24 и 25

ИСТОЧНИК KP.RU