Подарки всем! Каждый, кто купит газету «Комсомольская правда», получит пакетик с семенами
Новосибирская «Комсомолка» подготовила подарки для всех читателей. Особенно рады будут садоводы и огородники — всего любимая газета подарит горожанам 120 тысяч пакетиков с семенами. Овощи, ароматные травы, цветы — ассортимент огромен. Также в счастливых номерах ищите вложение — лунный календарь, который подскажет, когда какую культуру лучше сеять.
Вложения будут не в каждом выпуске, мы подскажем, какие именно номера с подарком.
Вложения будут по вторникам и средам в ежедневных выпусках газеты:
Январь: 28
Февраль: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 и 26
Март: 3, 4, 10, 11,17, 18, 24 и 25
ИСТОЧНИК KP.RU