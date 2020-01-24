Под Новосибирском в жутком ДТП с минивэном погибла женщина

24 Янв. 2020 2020-01-24T10:21:03+03:00

Пятеро, в том числе трое детей, в больнице

Изменить размер текста: A A

В шестом часу утра в пятницу, 24 января, в Тогучинском районе произошло страшное ДТП.

На трассе Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий столкнулись два автомобиля: минивэн «Тойота Вокси» и «Киа Спортэж». На полосу встречного движения выехал 24-летний водитель «Тойота». Известно, что стаж его вождения менее года. Второй машиной управлял 30-летний водитель.

События на трассе пока устанавливаются

В деталях аварии и кто, в каких машинах находился, разбираются сотрудники ГИБДД.

— В результате происшествия погибла 38-летняя пассажирка «Тойоты». Она скончалась в реанимации. Пять человек, в том числе трое детей, доставлены в Тогучинскую больницу. Детям 4 и 6 лет, возраст третьего ребенка пока не установлен. На месте работают сотрудники полиции, обстоятельства произошедшего выясняются, — сообщили корреспонденту КП-Новосибирск в пресс-службе УГИБДД по Новосибирской области.

О состоянии пострадавших пока также не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU