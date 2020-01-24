«Он полночи буянил»: новосибирец устроил стрельбу из охотничьего ружья у себя в квартире

24 Янв. 2020 2020-01-24T10:21:34+03:00

Полицейские, которые его задержали, говорят, что он был трезв

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Утром в пятницу, 24 января, 40-летний мужчина устроил стрельбу из охотничьего ружья у себя в квартире. Это произошло в доме №5 по улице Березовая в Первомайском районе.

Как сообщили КП-Новосибирск в полиции, сибиряк был дома один.

— Он стрелял по стенам и двери. Никто не ранен и не пострадал. Признаков опьянения не было. Мотивы его будем устанавливать, — пояснили в пресс-службе ведомства.

Сотрудников правоохранительных органов на место ЧП вызвали соседи. Они испугались громких звуков.

— Сейчас жильцы дома это обсуждают. Он в квартире полночи буянил, стрелял вроде в ней же, в третьем подъезде, — рассказали очевидцы.

Они же сообщили внешние приметы сибиряка: худой, был одет в камуфляжную форму.

Сейчас под окнами дома стоит полиция и скорая, сообщают жильцы.

ИСТОЧНИК KP.RU