«Он полночи буянил»: новосибирец устроил стрельбу из охотничьего ружья у себя в квартире
Утром в пятницу, 24 января, 40-летний мужчина устроил стрельбу из охотничьего ружья у себя в квартире. Это произошло в доме №5 по улице Березовая в Первомайском районе.
Как сообщили КП-Новосибирск в полиции, сибиряк был дома один.
— Он стрелял по стенам и двери. Никто не ранен и не пострадал. Признаков опьянения не было. Мотивы его будем устанавливать, — пояснили в пресс-службе ведомства.
Сотрудников правоохранительных органов на место ЧП вызвали соседи. Они испугались громких звуков.
— Сейчас жильцы дома это обсуждают. Он в квартире полночи буянил, стрелял вроде в ней же, в третьем подъезде, — рассказали очевидцы.
Они же сообщили внешние приметы сибиряка: худой, был одет в камуфляжную форму.
Сейчас под окнами дома стоит полиция и скорая, сообщают жильцы.
ИСТОЧНИК KP.RU