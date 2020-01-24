«Может наступить депрессия, бессонница и запор»: водитель автобуса вез из Казахстана запрещенные таблетки для похудения
Пограничник регионального управления ФСБ задержали водителя автобуса, который ехал из Казахстана через автомобильный пункт пропуска «Павловка». При нем нашли пакет. Внутри были китайские лекарства. Баночки направили на экспертизу.
— Заключение Экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Новосибирской области показало, что в коробках находились капсулы, содержащие в своем составе «сибутрамин», его общая масса в капсулах составила 154,98 грамм. Сибутрамин относится к сильнодействующим веществам, крупный размер, которого составляет от 0,5 грамм, — сообщили в ведомстве.
Проще говоря водитель вез таблетки для похудения. Но вещество, которое вызывает задержку аппетита — сибутрамин, запрещено в России. Оно вызывает серьезный побочный эффект, например депрессию, бессонницу и запор. А еще сибутрамин по своему действию похож на наркотик.
Водитель автобуса сказал, что пакет его просили передать.
Подозреваемый в совершении преступления явился в правоохранительные органы сам. Он признала свою вину. Возбуждено уголовное дело по факту контрабанды сильнодействующих веществ.
ИСТОЧНИК KP.RU