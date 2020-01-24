2020-01-24T07:36:34+03:00
Общество

«Может наступить депрессия, бессонница и запор»: водитель автобуса вез из Казахстана запрещенные таблетки для похудения

Пакет его попросили передать, что внутри — он не знал
Ульяна ДЖАНКОВА
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В китайских лекарствах содержалось запрещенное вещество. Фото: пресс-служба пограничного управления ФСБ по Новосибирской областиВ китайских лекарствах содержалось запрещенное вещество. Фото: пресс-служба пограничного управления ФСБ по Новосибирской области
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Пограничник регионального управления ФСБ задержали водителя автобуса, который ехал из Казахстана через автомобильный пункт пропуска «Павловка». При нем нашли пакет. Внутри были китайские лекарства. Баночки направили на экспертизу.

— Заключение Экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Новосибирской области показало, что в коробках находились капсулы, содержащие в своем составе «сибутрамин», его общая масса в капсулах составила 154,98 грамм. Сибутрамин относится к сильнодействующим веществам, крупный размер, которого составляет от 0,5 грамм, — сообщили в ведомстве.

Проще говоря водитель вез таблетки для похудения. Но вещество, которое вызывает задержку аппетита — сибутрамин, запрещено в России. Оно вызывает серьезный побочный эффект, например депрессию, бессонницу и запор. А еще сибутрамин по своему действию похож на наркотик.

Водитель автобуса сказал, что пакет его просили передать.

Подозреваемый в совершении преступления явился в правоохранительные органы сам. Он признала свою вину. Возбуждено уголовное дело по факту контрабанды сильнодействующих веществ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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