2020-01-24T02:49:28+03:00
Общество

«Может это жемчуг?»: сибиряк купил форель с галькой внутри

Мужчина узнал, почему они там могли оказаться
Ульяна ДЖАНКОВА
Поделиться:
Целую горст камней сибиряк достал из купленной в супермаркете форели. Фото: «ЧС54 | Новосибирск»Целую горст камней сибиряк достал из купленной в супермаркете форели. Фото: «ЧС54 | Новосибирск»
Изменить размер текста:

Житель Новосибирска купил в супермаркете по улице Забалуева в Ленинском районе форель. Когда он начал ее чистить, с удивлением обнаружил, что внутри рыбы настоящие камни. Сложилось такое ощущение, что форель полакомилась галькой с пляжа. Возмущение быстро сменилось любопытством: как они могла там оказаться, неужели и правда съела?

— В интернете пишут, что форель камни не ест ,но рыбу можно обмануть, облепив камни в тесто. Вот такой вот сюрприз, — написал сибиряк в группе «ЧС54 | Новосибирск».

Чтобы не быть голословным мужчина прикрепил фото рыбы с камнями.

Подписчиков паблика позабавила необычная покупка сибиряка.

— Может это жемчуг? — написали они. — Или камни выпали из почек.

— Слушайте, ну это ж обман, с камнями внутри рыба становится тяжелее.

В подобных случаях юрист Инесса Рябинина советует нести продукт в магазин, и писать претензию, а еще обратиться за защитой прав потребителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Может это жемчуг?»: сибиряк купил форель с галькой внутри
Американка два года искала в России родную мать, правда оказалась ужасной
Как назвать мамонта? Новосибирцы выбирают имя «жениху» Матильды
В МЧС новосибирцам посоветовали отказаться от поездок на Алтай из-за метели
Анатолий Локоть: прямые выборы мэров городов-миллионников нужно закрепить в Конституции
«Пытался увезти девочку на машине!»: сибиряки пересылают друг другу сообщение о нападении на третьеклассницу
Новосибирец на иномарке сбил школьника: ребенка доставили в больницу
Под Новосибирском пассажирский автобус протаранил внедорожник
«Почему они молчат»: новосибирские пассажиры шокировали блогера из Казахстана
Родители объявили в розыск сына-первоклассника, который задержался в школе
«Фура добавилась позже»: два грузовика перекрыли дорогу в Новосибирске
«Один душ на 60 комнат»: кипяток затопил ветхое общежитие под Новосибирском