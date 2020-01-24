«Может это жемчуг?»: сибиряк купил форель с галькой внутри

24 Янв. 2020 2020-01-24T02:49:28+03:00

Мужчина узнал, почему они там могли оказаться

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Житель Новосибирска купил в супермаркете по улице Забалуева в Ленинском районе форель. Когда он начал ее чистить, с удивлением обнаружил, что внутри рыбы настоящие камни. Сложилось такое ощущение, что форель полакомилась галькой с пляжа. Возмущение быстро сменилось любопытством: как они могла там оказаться, неужели и правда съела?

— В интернете пишут, что форель камни не ест ,но рыбу можно обмануть, облепив камни в тесто. Вот такой вот сюрприз, — написал сибиряк в группе «ЧС54 | Новосибирск».

Чтобы не быть голословным мужчина прикрепил фото рыбы с камнями.

Подписчиков паблика позабавила необычная покупка сибиряка.

— Может это жемчуг? — написали они. — Или камни выпали из почек.

— Слушайте, ну это ж обман, с камнями внутри рыба становится тяжелее.

В подобных случаях юрист Инесса Рябинина советует нести продукт в магазин, и писать претензию, а еще обратиться за защитой прав потребителей.

ИСТОЧНИК KP.RU