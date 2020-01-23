2020-01-23T23:03:44+03:00
Общество

Как назвать мамонта? Новосибирцы выбирают имя «жениху» Матильды

Скелет самца шерстистого мамонта появился в новосибирском Краеведческом музее
Алена КУЛЕШОВА
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В коллекции новосибирского Краеведческого музея появился целый скелет самца шерстистого мамонта. Фото: https://youmuseum.ru/В коллекции новосибирского Краеведческого музея появился целый скелет самца шерстистого мамонта. Фото: https://youmuseum.ru/
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В коллекции новосибирского Краеведческого музея появился новый и весьма впечатляющий экспонат — целый скелет самца шерстистого мамонта. Сотрудники музея решили, что выбрать имя для достойной пары самки мамонта Матильды, которая уже давно является любимицей посетителей, смогут сами новосибирцы.

— По традиции все экспонаты музейного «мамонтового комплекса» получают имена: мамонт Матильда, медведь Сан Саныч, носорог Сережа, бизон Степан. На этот раз Краеведческий музей предлагает посетителям выбрать имя для «жениха» Матильды, — сообщили в музее.

Блеснуть креативом и предложить свой вариант имени для древнего гиганта можно с помощью соцсетей: на страничках музея в Инстаграме или Вконтакте или связавшись с сотрудниками по номеру телефона 222-45-54. Ну а если вы все же решите полюбоваться на новый экспонат вживую, вы можете оставить свои варианты имени в специальном ящике в зале музея, где он располагается.

Стоит отметить, что нашли этого мамонта под Новосибирском в Чановском районе в 2011 году. Он является одним из самых полных подобных скелетов в мире: все кости подлинные и отлично сохранившиеся. Сейчас увидеть этого красавца жители и гости города могут на выставке «Остаться навсегда» в главном здании Краеведческого музея. Но скоро он уже переедет в Музей природы и займет свое «законное» место рядом с Матильдой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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