Родители объявили в розыск сына-первоклассника, который задержался в школе

23 Янв. 2020 2020-01-23T16:04:02+03:00

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В Новосибирске родители, обеспокоенные тем, что ребенок не вернулся из школы в положенное время, объявили его в розыск. Семилетнего мальчика искали волонтеры и сотрудники полиции.

— Мальчика удалось найти сотрудникам полиции совместно с волонтерами. Ребенок жив и здоров, он был благополучно передан в руки родителей, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Так же, КП-Новосибирск стало известно, что тревогу забили родители мальчика, когда заметили, что он задержался после школы. Тогда взволнованные новосибирцы обратились за помощью в полицию. К поискам ребенка присоединились также волонтеры. Найти мальчика удалось буквально за несколько часов — его благополучно передали родителям.

Стоит отметить, что волонтеры неоднократно напоминали, что если у вас возникают подозрения о том, что ваш ребенок пропал, следует незамедлительно обратиться за помощью к волонтерам или правоохранителям. В Новосибирске вы можете позвонить в полицию по единому номеру 112, обратиться к волонтерам поискового отряда «Лиза Алерт» по номеру телефона 8-800-700-54-52 или обратиться к волонтерам поискового отряда «Маяк» по номеру телефона 8-951-393-09-11.

ИСТОЧНИК KP.RU