«Фура добавилась позже»: два грузовика перекрыли дорогу в Новосибирске

23 Янв. 2020 2020-01-23T15:02:40+03:00

По словам очевидцев, автомобили находились на месте произошедшего более двух часов. Фото: читатель КП-Новосибирск

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Днем 23 января в Новосибирске произошла авария. ДТП случилось около ТЦ «Горский» в Кировском районе на левом берегу города. По словам очевидцев, автомобили находились на месте произошедшего более двух часов.

— Вот такое ДТП было сегодня около ТЦ «Горский». Фура «влилась» в эту аварию уже чуть позже — не смогла протиснуться по дороге, — рассказал КП-Новосибирск очевидец произошедшего. — Успел сфотографировать эти машины, когда проезжал мимо.

Фура «влилась» в эту аварию уже чуть позже. Фото: читатель КП-Новосибирск

На кадрах видно, что участники данного ДТП буквально перегородили большую часть дороги, из-за чего возможны трудности для проезда других автомобилистов.

В ГИБДД по Новосибирской области корреспондентам КП-Новосибирск сообщили, что более подробной информации об этом ДТП нет. Это возможно в том случае, если в данной аварии был зафиксирован только материальный ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU