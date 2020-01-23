День российского студенчества в СГУПСе

23 Янв. 2020 2020-01-23T09:17:43+03:00

25 января в 16.00 на катке и в бассейне Сибирского государственного университета путей сообщения состоится праздник, посвященный Дню студента

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Многие учащиеся институтов, техникумов и университетов с нетерпением ждут своего «профессионального» праздника, чтобы отвлечься от сессии и от души повеселиться.

Ежегодно СГУПС отмечает этот праздник по-разному: проводит опросы, Всероссийские акции, приуроченные ко Дню студента. Центральным местом празднования остается каток университета с участием всех студентов, преподавателей, сотрудников вуза и школьников Новосибирска.

В праздничной программе: зрелищное открытие Дня студента на катке, веселые конкурсы, розыгрыши призов, музыка, а также соревнования по водному поло в бассейне СГУПСа между командами студентов и преподавателей вуза.

Вход на каток для ВСЕХ СТУДЕНТОВ И ШКОЛЬНИКОВ НОВОСИБИРСКА с подтверждающими документами и со своими коньками свободный.

Ждем вас по адресу: ул. Залесского 3/1

Справки по тел. (383) 328-04-72 (Центр по связям с общественностью СГУПСа)

Справка «КП»

За два с лишним столетия существования Дня студента традиция празднования постепенно изменялась.

История праздника тесно связана с историей Московского университета. 25 января (12 января по старому стилю) 1755 года императрица Елизавета, поддержав инициативу графа Ивана Шувалова и Михаила Ломоносова, подписала указ об основании учебного заведения. Этот указ стал подарком в день именин матери графа Шувалова - Татьяны.

В 1791 году во имя святой мученицы Татианы был также освящен храм Московского университета. С тех пор она считается покровительницей студентов и педагогов.