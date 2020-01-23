День российского студенчества в СГУПСе
Многие учащиеся институтов, техникумов и университетов с нетерпением ждут своего «профессионального» праздника, чтобы отвлечься от сессии и от души повеселиться.
Ежегодно СГУПС отмечает этот праздник по-разному: проводит опросы, Всероссийские акции, приуроченные ко Дню студента. Центральным местом празднования остается каток университета с участием всех студентов, преподавателей, сотрудников вуза и школьников Новосибирска.
В праздничной программе: зрелищное открытие Дня студента на катке, веселые конкурсы, розыгрыши призов, музыка, а также соревнования по водному поло в бассейне СГУПСа между командами студентов и преподавателей вуза.
Вход на каток для ВСЕХ СТУДЕНТОВ И ШКОЛЬНИКОВ НОВОСИБИРСКА с подтверждающими документами и со своими коньками свободный.
Ждем вас по адресу: ул. Залесского 3/1
Справки по тел. (383) 328-04-72 (Центр по связям с общественностью СГУПСа)
Справка «КП»
За два с лишним столетия существования Дня студента традиция празднования постепенно изменялась.
История праздника тесно связана с историей Московского университета. 25 января (12 января по старому стилю) 1755 года императрица Елизавета, поддержав инициативу графа Ивана Шувалова и Михаила Ломоносова, подписала указ об основании учебного заведения. Этот указ стал подарком в день именин матери графа Шувалова - Татьяны.
В 1791 году во имя святой мученицы Татианы был также освящен храм Московского университета. С тех пор она считается покровительницей студентов и педагогов.