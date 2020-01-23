2020-01-23T04:18:37+03:00
Общество

«Лежал, не в силах пошевелиться»: пса, больного раком, хозяева выбросили на улицу

Волонтеры собирают деньги ему на терапию
Надежда РЫЖКИНА
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Пёс доживает свои дни в приюте. Фото: приют АкадемгородкаПёс доживает свои дни в приюте. Фото: приют Академгородка
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В Новосибирске псу по кличке Дунай нужна помощь. Он болен раком, метастазы поразили почти все органы, операция животному не поможет, но жизнь продлит поддерживающая терапия. На нее нужны деньги.

Волонтеры рассказывают, что Дунаю пришлось несладко. На закате жизни его, старого и больного, хозяева просто выбросили на улицу. Так он там и лежал, без сил пошевелиться, пока его не нашли неравнодушные.

Сначала предположили, что несчастного пса сбила машина: думали отогреть, подлечить и найти новый дом. Но в клинике поставили страшный диагноз.

Люди, нашедшие собаку, не захотели просто так сдаваться. Они открыли сбор пожертвований, чтобы оплатить долг за лечение пса в клинике «Акуна Матата».

— Старый Дунай будет жить в приюте. Ему назначена поддерживающая терапия. Аппетит у него отличный. Значит, жить хочет! — сообщила руководитель приюта «Право животных на жизнь» Галина Клебче.

Ксения Сарычева одна из первых отозвалась на помощь пожилому псу. Она перевела 3500 рублей. На этом девушка не остановилась. Сейчас она активно помогает собирать деньги на терапию больной собаке.

Если вы можете помочь Дунаю, обращайтесь по телефону +7 905 950-20-04.

ИСТОЧНИК KP.RU

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