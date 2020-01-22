Сугробы на новосибирской парковке, из-за которых разгорелся скандал в соцсетях, убрали

22 Янв. 2020 2020-01-22T09:17:24+03:00

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Сугробы на парковке вдоль Комсомольского проспекта, которые мешали новосибирским водителям, возмутили пользователей соцсетей. Напомним, сибирячка в своем видео рассказала, что автомобилисты вынуждены ставить свои машины у обочины напротив, где стоянка запрещена. Удивительно, но как раз там, где парковаться нельзя, все идеально убрано.

Алена Брагина, так зовут женщину, поделилась, что ее ролик стал криком души. По ее словам, правую сторону Комсомольского проспекта постоянно «чистят» так, как показано на видео. Снегоуборочная техника сгребает все с дороги на обочину, в том числе и парковочные карманы. В итоге с каждым снегопадом сугробы только растут, занимая собой все место.

— Это парковка возле моей работы, — рассказала Алена Брагина корреспонденту КП-Новосибирск. — Каждую зиму наблюдаем, машину ставить практически негде. Терпимо, когда снега немного: еще можно как-то наловчиться заскакивать на машине. Но когда метут метели, встать справа уже невозможно. Тогда люди паркуются на другой стороне, где запрещено.

Алена очень удивилась, когда утром в среду приехала на работу, а парковка убрана.

ИСТОЧНИК KP.RU