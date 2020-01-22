«Семь приступов эпилепсии подряд»: мама обвинила больницу в смерти 7- летней дочери

22 Янв. 2020 2020-01-22T08:38:14+03:00

Сибирячка уверена, что если бы рядом были реаниматологи, ее девочку могли спасти

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В городской детской клинической больнице скорой медицинской помощи умерла девочка с редким генетическим заболеванием. Все случилось во вторник рано утром, 21 января.

Мама ребенка уверена, что ее дочку можно было спасти: девочка на протяжение двух недель угасала на глазах.

— Нас госпитализировали еще 8 января. Дочка плохо себя чувствовала: не ела, много спала. В больнице никак не могли выяснить причину, обследования ясности не внесло. Ребенку с каждым днем становилось хуже. Возможно, это как-то было связано с генетическим заболеванием дочки. В четыре года у нее обнаружили синдром Ди Джорджи — серьезные нарушения в иммунитете. За несколько дней до смерти дочки у нее было семь приступов эпилепсии подряд. Врачи на помощь не спешили. Помогала соседка по палате, пока я держала голову и язык ребенку, она бегала по больнице за врачами, — рассказала КП-Новосибирск мама Елена.

Во вторник ночью у ребенка снова начался приступ. По словам мамы, соседка по палате снова побежала за помощью, как оказалось врачи в это время спали. Ситуация была критической, ребенок умирал, но как оказалось, в больнице нет реанимации. Было принято решение вызвать «скорую» и везти девочку в ближайшую реанимацию. Но время было потеряно: ребенок умер.

КП-Новосибирск разбирается в причинах случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU