2020-01-22T07:51:13+03:00
Общество

«Щелчок, а потом несколько взрывов!»: в Бердске во дворе дома сгорел автомобиль

Очевидцы услышали несколько взрывов, никто не пострадал
Ульяна ДЖАНКОВАНадежда РЫЖКИНА
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В темноте полыхал страшный пожар. Фото: стоп-кадрВ темноте полыхал страшный пожар. Фото: стоп-кадр
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В Бердске во дворе жилого дома как факел вспыхнул автомобиль. Машина горела так ярко, что к ней невозможно было близко подойти. Это случилось во вторник вечером, 21 января в дом №87 по улице Ленина.

Старенький Nissan Auster уже вовсю полыхал, когда приехали пожарные. Когда пожар потушили, от машины мало что осталось. По какой причине авто внезапно вспыхнуло непонятно. По словам спасателей, владелец был рядом, но не торопился ее спасать.

— На тушение привлекались 2 единицы техники и 8 человек личного состава. Когда прибыли пожарные, автомобиль был полностью в огне. Внутри него никого не оказалось, погибших и травмированных нет, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области.

Очевидец, которая увидела зарево в окно, рассказывает, что сначала услышала щелчок.

— Выглянула в окно, смотрю — пожар. Видела, что мужчина постоянно в ней ковырялся, что-то делал, буквально вчера. Был какой-то щелчок, похожий на взрыв. Кипиш, люди рядом машины убирают. Кажется, автомобиль рядом пострадал. Жильцы вручную помогают убирать авто, где владельцы еще не выбежали. О, еще один взрыв. Боже, как страшно, — комментируют на видео очевидцы.

Огонь удалось потушить только через час после возгорания.

Горит "Ниссан" в Бердске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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