Экономисты, юристы, врачи: зачем иностранцы едут в Россию учиться

22 Янв. 2020 2020-01-22T07:46:29+03:00

Иностранцы едут в Россию за знаниями и дипломами. Фото: Павел МАРТИНЧИК

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Министерство образование России опубликовало список специальностей наиболее востребованных у иностранных студентов в наших университетах. Лидирующие позиции у экономофаков, юрфаков и факультетов международных отношений. В 2019 году на этих специальностях учились 1806, 1042 и 1051 студент соответственно.

— В пятерку самых популярных у иностранцев программ бакалавриата также входят «Менеджмент» (982) и «Лингвистика» (686), следует из статистики ведомства, — сообщает портал NEWS.ru.

Менее востребованы, но все-таки интересных для иностранных студентов, направления: народное пение, библиотечное дело, публичная политика и социальные науки, конфликтология, проектирование текстильных изделий.

Все выше озвученные программы и цифры по обучению иностранцев касаются бакалвриата. Что касается специалитета, то тут картина сложилась иная. Здесь лидирует факультет лечебное дело, его избрали более трех тысяч иностранных граждан. В магистратуру же студенты из других стран идут за экономической подготовкой и знаниями в сфере менеджмента.

ИСТОЧНИК KP.RU