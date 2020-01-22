Экономисты, юристы, врачи: зачем иностранцы едут в Россию учиться
Министерство образование России опубликовало список специальностей наиболее востребованных у иностранных студентов в наших университетах. Лидирующие позиции у экономофаков, юрфаков и факультетов международных отношений. В 2019 году на этих специальностях учились 1806, 1042 и 1051 студент соответственно.
— В пятерку самых популярных у иностранцев программ бакалавриата также входят «Менеджмент» (982) и «Лингвистика» (686), следует из статистики ведомства, — сообщает портал NEWS.ru.
Менее востребованы, но все-таки интересных для иностранных студентов, направления: народное пение, библиотечное дело, публичная политика и социальные науки, конфликтология, проектирование текстильных изделий.
Все выше озвученные программы и цифры по обучению иностранцев касаются бакалвриата. Что касается специалитета, то тут картина сложилась иная. Здесь лидирует факультет лечебное дело, его избрали более трех тысяч иностранных граждан. В магистратуру же студенты из других стран идут за экономической подготовкой и знаниями в сфере менеджмента.
ИСТОЧНИК KP.RU