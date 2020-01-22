2020-01-22T06:54:31+03:00
Общество

Это климат-контроль такой?: новосибирца занесло снегом в салоне внедорожника

Мужчина утверждает, что все окна были закрыты
Ульяна ДЖАНКОВА
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Мужчина купила джип за три миллиона, а в него задувает снег.Мужчина купила джип за три миллиона, а в него задувает снег.
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Житель Новосибирска обнаружил серьезный недостаток у своего автомобиля: за ночь внутрь машины надувает снег. Когда утром владелец машины открывает дверь, там без преувеличения целый сугроб.

Сибиряк уверяет, что все окна он закрывает, щелей в дверях нет ведь авто совсем новенькое. Эффектный джип мужчина купил себе перед Новым годом.

С такой проблемой он сталкивается ежедневно, не помогает даже плед, который автомобилист вешал на двери, чтобы снег не попадал внутрь.

В автосалоне новосибирцу сказали, что с машиной все в порядке.

В автосалоне новосибирцу сказали, что с машиной все в порядке.

— Обратился с этой проблемой в автосалон. Отдают через 3 часа, заявив, что проблемы нет. Еще и вмятину нечаянно в двери водителя сделали. Единственный выход по мнению салон, это покрасить дверь, а еще покрыть жидким стеклом за 27 тысяч рублей, при том, что сама машина стоит три миллиона рублей, — рассказывает возмущенный владелец джипа.

По словам новосибирца, проблема до сих пор не решена.

В подобных случаях юрист Инесса Рябинина рекомендует написать претензию, приложить к ней доказательства, например, фотографии того, что не устраивает, и отправить документ заказным письмом на юридический и фактический адреса фирмы, желательно сделать еще и опись содержимого в конверте:

— В претензии нужно указать, какой выход из ситуации видит покупатель: уменьшить стоимость авто или вернуть его вовсе. Если продавец не хочет идти навстречу и решать проблему, нужно сделать независимую экспертизу и идти в суд. Так как сделка дорогостоящая желательно нанять юриста, который разберется во всех тонкостях дела. Ведь если машина взята в кредит — это еще одна история, — прокомментировала КП-Новосибирск Инесса Рябинина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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