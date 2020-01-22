«Сильно замерзли»: новосибирцы украли зимние куртки из бутика

22 Янв. 2020 2020-01-22T06:32:32+03:00

Полиция не уточняет, как именно мужчины пронесли столько одежды мимо охраны. Фото: стоп-кадр

Еще воры прихватили с собой теплые джемпера и брюки

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В Новосибирске разыскивают двух похитителей. Мужчины украли из магазина верхней одежды в торговом центре «Сибирский молл» унесли несколько курток и джемперов. Гору одежды они пронесли мимо охраны, и никто их не остановил.

— Из магазина были похищены два пуховика, горнолыжная куртка, джемпер и несколько пар брюк. Сумма ущерба уточняется, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Как ворам удалось вынести столько верхней одежды и не попасться на глаза сотрудникам магазина, полицейские не разглашают, чтобы другим не повадно было. Но то, как молодые люди вынесли вещи, четко сняла камера видеонаблюдения. На что рассчитывали грабители непонятно.

Возбуждены уголовные дела по статье «Кража».

Полиция просит всех, кому что-либо известно о людях на фото и видео сообщить по телефонам: 8-952-920-70-54, 8-983-321-85-52. Конфиденциальность гарантируется.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/756062" frameborder="0"></iframe> Новосибирцы украли из магазина зимние куртки.

ИСТОЧНИК KP.RU