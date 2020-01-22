«Выдержит даже двухтонный джип»: в Ордынском районе открыли ледовую переправу через водохранилище
Жители сел Спирино и Чингис теперь смогут ездить друг к другу по льду Обского моря. Между ними проложили первую ледовую переправу.
Благодаря ей путь до населенных пунктов сократился аж в 50 раз: ранее до села Чингис нужно было ехать около 100 километров в объезд, а сейчас — около двух.
Надежность моста изо льда проверила специальная комиссия вместе со спасателями. Главный критерий — толщина льда, она составила 35-40 сантиметров. Это значит, что он выдержит и двухтонный внедорожник. За безопасностью людей следят спасатели: они несут пост на обоих берегах.
— На переправе установлены дорожные знаки, аншлаги и шлагбаумы, очищены подъездные пути. На месте работают четыре специально обученных спасателя и постоянно дежурит техника. В случае опасности людей смогут эвакуировать и обогреть, расчистить заносы и вытащить со льда автомобили, — рассказал начальник отдела безопасности людей на водных объектах областного МЧС Юрий Карпов.
Переправа работает с 7.00 до 19.00 часов.
ИСТОЧНИК KP.RU