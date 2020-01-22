2020-01-22T05:46:10+03:00
Общество

«Выдержит даже двухтонный джип»: в Ордынском районе открыли ледовую переправу через водохранилище

Она связала два села: Спирино и Чингисы
Надежда РЫЖКИНА
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Теперь путь между сёл сократится в 50 раз. Фото: ГУ МЧС по НСОТеперь путь между сёл сократится в 50 раз. Фото: ГУ МЧС по НСО
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Жители сел Спирино и Чингис теперь смогут ездить друг к другу по льду Обского моря. Между ними проложили первую ледовую переправу.

Благодаря ей путь до населенных пунктов сократился аж в 50 раз: ранее до села Чингис нужно было ехать около 100 километров в объезд, а сейчас — около двух.

Надежность моста изо льда проверила специальная комиссия вместе со спасателями. Главный критерий — толщина льда, она составила 35-40 сантиметров. Это значит, что он выдержит и двухтонный внедорожник. За безопасностью людей следят спасатели: они несут пост на обоих берегах.

— На переправе установлены дорожные знаки, аншлаги и шлагбаумы, очищены подъездные пути. На месте работают четыре специально обученных спасателя и постоянно дежурит техника. В случае опасности людей смогут эвакуировать и обогреть, расчистить заносы и вытащить со льда автомобили, — рассказал начальник отдела безопасности людей на водных объектах областного МЧС Юрий Карпов.

Переправа работает с 7.00 до 19.00 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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