«Ставлю машину там, где нельзя»: сибирячка пожаловалась на нечищеную парковку

22 Янв. 2020 2020-01-22T04:35:11+03:00

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Жительница Новосибирска пожаловалась на нечищеную парковку вдоль Комсомольского проспекта в Железнодорожном районе. Женщина утверждает, что сугробы вынуждают автомобилистов нарушать правила дорожного движения.

— С той стороны улицы, где можно парковаться, снега выше колена. Зато противоположная сторона вычищена, но там ставить машину нельзя. Водителям приходится нарушать правила, — пожаловалась сибирячка в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

Для автомобилистов такая стоянка — русская рулетка: можно нарваться на штраф или эвакуацию. Чтобы показать снежные завалы наглядно и обратить на ситуацию внимание, женщина сняла их на видео и показала в соцсети.

КП-Новосибирск направила запрос в мэрию Новосибирска с просьбой прокомментировать ситуацию и уточнить, когда планируется вывезти снег с обочины.

ИСТОЧНИК KP.RU