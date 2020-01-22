«Ставлю машину там, где нельзя»: сибирячка пожаловалась на нечищеную парковку
Жительница Новосибирска пожаловалась на нечищеную парковку вдоль Комсомольского проспекта в Железнодорожном районе. Женщина утверждает, что сугробы вынуждают автомобилистов нарушать правила дорожного движения.
— С той стороны улицы, где можно парковаться, снега выше колена. Зато противоположная сторона вычищена, но там ставить машину нельзя. Водителям приходится нарушать правила, — пожаловалась сибирячка в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».
Для автомобилистов такая стоянка — русская рулетка: можно нарваться на штраф или эвакуацию. Чтобы показать снежные завалы наглядно и обратить на ситуацию внимание, женщина сняла их на видео и показала в соцсети.
КП-Новосибирск направила запрос в мэрию Новосибирска с просьбой прокомментировать ситуацию и уточнить, когда планируется вывезти снег с обочины.
ИСТОЧНИК KP.RU