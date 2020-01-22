«Мы аж охрипли»: новосибирцы отметили зрелищную игру ХК «Сибирь» против челябинского «Трактора»

22 Янв. 2020 2020-01-22T03:40:19+03:00

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В очередном домашнем матче Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» одержала победу над челябинским «Трактором». Счет по итогам спортивной схватки 5:2 в пользу сибиряков.

Игра прошла во вторник вечером, 21 января.

Шайбы в составе новосибирской команды забросили Александр Логинов, Юусо Пуустинен, Александр Шаров, Егор Миловзоров и Дмитрий Саюстов. А у гостей отличились Томаш Гика и Лукаш Седлак. ХК «Сибирь» продлила свою победную серию до шести матчей. Команда занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции.

Результат порадовал новосибирских болельщиков. Они отметили, что игра была зрелищной.

— Молодцы, классная игра была. Силовой такой матч. Так держать «Сибирь»!

— При этом ни одного удаления не было. Вы заметили?

— Ура! Красавчики! Чистая победа! Респект и уважение. Мы аж охрипли, так переживали за своих.

ИСТОЧНИК KP.RU