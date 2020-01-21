Новосибирский геолог провалился под лед на БТРе и пропал

21 Янв. 2020 2020-01-21T18:33:46+03:00

Мужчина был в затонувшем транспортере, его ищут уже пять дней. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

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Молодой ученый из Новосибирска Аман Темербаев пропал во время геологической разведки в тайге Красноярского края. Инцидент произошел 15 января на реке Ангара, недалеко от поселка Пинчуга, когда транспорт геологов провалился под лед. Сегодня родственники и друзья геолога опубликовали пост с просьбой о помощи в сообществе «АСТ-54» «ВКонтакте».

Группа из пяти человек занималась сейсмолого-разведывательными работами и форсировала Ангару, когда их бронетранспортер начал уходить под лед. Водитель и трое пассажиров смогли спастись, а 27-летний Аман Темербаев пропал без вести.

Спасатели не обнаружили тело молодого геолога на месте происшествия и объявили его пропавшим. Родственники и друзья решили продолжать поиски в тайге. Известно, что мужчина был одет в спецодежду: ватные штаны и куртку.

Управление Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия начало доследственную проверку по факту инцидента, а родственники попросили о помощи в розыске мужчины волонтеров и МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU