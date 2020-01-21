2020-01-21T18:37:08+03:00
Общество

Новая музыкальная школа появится на пустыре Академгородка

Спорный участок земли под учебное заведение мэрия получила через суд
Никита МАНЬКО
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Школа потребует 500 млн рублей.ФОТО: Марии Мезиной с сайта navigato.ruШкола потребует 500 млн рублей.ФОТО: Марии Мезиной с сайта navigato.ru
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Жители Академгородка получат новое здание музыкальной школы №10. Мэрия Новосибирска планирует строительство учебного на 700 мест по соседству с НГУ- на пустыре рядом со зданием на улице Терешковой, 12 а. Об этом сообщил портал «Навигатор».

Участок земли сперва получил частный застройщик, однако 31 января 2019 года Арбитражный суд Новосибирской области потребовал освободить участок.

Новый проект предполагает здание в четыре этажа, концертный зал на 350 мест и 50 учебных классов. По предварительным подсчетам, строительство потребует более 500 миллионов рублей из средств бюджета города и области.

— Конечно, мы все прекрасно понимаем, что музыкальной школе не место в подвале лицея №130. Этот вопрос уже давно стоял перед нами. Это была болевая точка. Мы выбрали это место, оно очень удачное для строительства. Здесь рядом образовательные учреждения — школы и детские сады, здесь жилой микрорайон. Здесь и инфраструктура: и пешеходная зона есть, и тротуары. Это очень нужный, очень интересный проект, — сказал Анатолий Локоть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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