2020-01-21T17:05:03+03:00
Общество

Сибиряк оплатил долги по штрафам ГИБДД лотерейным выигрышем

Сумму приза мужчина уточнять не стал
Анна ПАШАГИНА
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Сибиряку было обидно отдавать выигранные деньги на долги.Сибиряку было обидно отдавать выигранные деньги на долги.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Новосибирец погасил свой долг перед судебными приставами с выигрыша в лотерее.

— В межрайонном отделе судебных приставов по взысканию штрафов находилось несколько исполнительных документов о взыскании с гражданина штрафов ГИБДД на общую сумму почти 20 тысяч рублей. Парень самостоятельно штрафы не оплачивал, — сообщает пресс-служба УФССП по Новосибирской области.

В связи с таким долгом счета мужчины были арестованы. Деньги были списаны, но их не хватило, чтобы погасить всю сумму.

Через некоторое время должник сам пришел к судебным приставам.

— По пути домой должник и его товарищ решили купить по лотерейному билету. Выбрав билет, мужчина не смог за него рассчитаться из-за нулевого баланса на своей карте, — рассказывают в пресс-службе. — Он решил, что не судьба.

Однако его друг подумал иначе и купил тот самый билет. Фортуна улыбнулась должнику — билет оказался выигрышным. Денежную сумму сибиряк не уточнил, но был очень расстроен, что с этих денег пришлось оплатить остатки долгов в размере 14 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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