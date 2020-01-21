Стер ноги в кровь и ночевал с путанами: читинец рассказал, как пешком дошел до Новосибирска

21 Янв. 2020 2020-01-21T16:03:01+03:00

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За его спиной более 3 тысяч километров и больше 30 городов. Мужчина не побоялся выйти из своей зоны комфорта, а именно из родного города Читы, и пешком отправиться в кругосветное путешествие. Свой путь он начал без копейки в кармане и с минимальным набором вещей. Сейчас он добрался до Новосибирска. Антон рассказал корреспонденту КП-Новосибирск, где он ночевал, как питался и какая же цель у его «пешей прогулки».

Из Читы Антон Шангин вышел 6 мая 2019 года. В Новосибирске он оказался в конце декабря.

— Шел снег, и дул ветер в лицо. 30 километров в день давались тяжело, я думал о том, что лучше бы уж были морозы. И они, кстати, тут как тут. На дворе -22, — рассказывает путешественник о своих приключениях КП-Новосибирск.

Новосибирск хорошо знаком Антону. Здесь он провел свои студенческие годы, окончил НГУ. Женился, успел развестись и вернулся обратно в Читу. Прошли годы, прежде чем парень вернулся снова в столицу Сибири. Дорога до Новосибирска была сложной. В первые же дни у Антона стали болеть ноги.

— Я начал с маленьких дистанций. Проходил по 7 — 15 километров. На ногах были страшные мозоли, связку еще повредил плюс ко всему. Семь дней жил у случайного знакомого, ждал, пока снова смогу ходить. Мужик добрый попался, пустил к себе просто так. Познакомился с ним на улице, — вспоминает путешественник.

Добрые люди попадались парню нечасто. Ночевать Антону приходилось где попало. Однажды уснул в придорожном кафе, где на соседних табуретках мило посапывала путана.

— Спал в стогу сена, под телегой с сеном, однажды в гостинице разместили меня бесплатно. С едой большой проблемы не было. Куда бы ни заходил, чаем всегда поили да и в дорогу заворачивали сухпаек, — вспоминает мужчина. — В Новосибирске не было проблем и с жильем. Жил у старых знакомых, у подписчика своего немного побыл. Мир не без добрых людей.

За месяц пребывания в столице Сибири Антону удалось написать курс по развитию мышления, полностью укомплектовать себя к дальнейшему путешествию и соорудить тележку, на которой он повезет все снаряжение.

— Мне в Новосибирске сделали кучу подарков: маленький ноутбук, несколько телефонов и даже гитару, — перечисляет читинец.

На днях Антон планирует выдвинуться дальше. Путь будет держать в сторону Барнаула, потом Омск, планирует дойти до Москвы. Оттуда уже будет дальше строить свой маршрут.

На вопрос: «Зачем ты отправился в мировое турне без денег?» — отвечает:

— Захотелось выйти из зоны комфорта, проверить себя на прочность, а мир — на доброту!

Уважаемые читатели, а вы одобряете такие путешествия?

ИСТОЧНИК KP.RU