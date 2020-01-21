Чуть рот не порезала: сибирячке попался осколок стекла в пирожке

21 Янв. 2020 2020-01-21T15:43:34+03:00

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Жительница Новосибирска купила в магазине пирожок с картошкой. Съев половину, она наткнулась на что-то постороннее в начинке. Это оказался не кусочек лука, как можно было бы подумать, а стекло.

Женщина тут же написала пост в соцсети. Фото осколка в пирожке она выложила в группу «Ревизорро Новосибирск».

Подписчикам группы прежде всего захотелось узнать, кто испек сей пирожок и где его продавали. Видимо, так они хотели найти нерадивого производителя и наказать его.

— Акция: купи 5 пирожков и собери стакан, — пошутили в комментариях

Юрист советует писать претензию к магазину и обращаться за защитой прав потребителей.

— Можно сдать пирожок в частную лабораторию либо написать жалобу в Роспотребнадзор и претензию к магазину. Если порезали десну — посетить стоматолога и запастись документами в связи с этим визитом, — пояснила корреспонденту КП-Новосибирск юрист Инесса Рябинина.

ИСТОЧНИК KP.RU