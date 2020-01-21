В Новосибирске задержали местных Бонни и Клайда: они крали вещи из машин

21 Янв. 2020 2020-01-21T15:46:50+03:00

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В Новосибирске полиция арестовала парочку, которая обкрадывала машины на парковках. 30-летние мужчина и женщина носили с собой устройство для сканирования сигнализации. С его помощью они проникали в салоны иномарок и похищали сумки с личными вещами.

Сибирские Бонни и Клайд успели обокрасть четыре машины возле офисов и магазинов, прежде чем на них вышли служители правопорядка. Полицейские изъяли у пары сканирующее устройство и украденный мобильник. Остальные вещи преступники успели сбыть в комиссионку, а деньги потратили на себя.

— Женщина ранее не судима, а мужчина судим за кражу. На них вышли в том числе по записям с камер видеонаблюдения, — пояснили КП-Новосибирск в пресс-службе областного управления МВД.

Сейчас полиция собирает доказательства и продолжает искать похищенные вещи. В МВД отметили: в последнее время кражи из автомобилей на парковках участились. Чаще всего жертвами становятся те, кто оставляет сумки на заднем сидении и не закрывает окна и двери машины.

ИСТОЧНИК KP.RU