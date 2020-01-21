2020-01-21T15:46:50+03:00
Общество

В Новосибирске задержали местных Бонни и Клайда: они крали вещи из машин

Взламывать иномарки им помогал сканер сигнализации
Надежда РЫЖКИНА
Поделиться:
Воры успеть продать большую часть украденногоВоры успеть продать большую часть украденногоФото: Андрей КОПАЛОВ
Изменить размер текста:

В Новосибирске полиция арестовала парочку, которая обкрадывала машины на парковках. 30-летние мужчина и женщина носили с собой устройство для сканирования сигнализации. С его помощью они проникали в салоны иномарок и похищали сумки с личными вещами.

Сибирские Бонни и Клайд успели обокрасть четыре машины возле офисов и магазинов, прежде чем на них вышли служители правопорядка. Полицейские изъяли у пары сканирующее устройство и украденный мобильник. Остальные вещи преступники успели сбыть в комиссионку, а деньги потратили на себя.

— Женщина ранее не судима, а мужчина судим за кражу. На них вышли в том числе по записям с камер видеонаблюдения, — пояснили КП-Новосибирск в пресс-службе областного управления МВД.

Сейчас полиция собирает доказательства и продолжает искать похищенные вещи. В МВД отметили: в последнее время кражи из автомобилей на парковках участились. Чаще всего жертвами становятся те, кто оставляет сумки на заднем сидении и не закрывает окна и двери машины.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сибиряк оплатил долги по штрафам ГИБДД лотерейным выигрышем
Стер ноги в кровь и ночевал с путанами: читинец рассказал, как пешком дошел до Новосибирска
В Новосибирске задержали местных Бонни и Клайда: они крали вещи из машин
Чуть рот не порезала: сибирячке попался осколок стекла в пирожке
«Они бы тебе понравились»: волонтеры показали трогательные снимки котят из квартиры убитой отчимом пятилетней девочки
Золото может заметно подняться в цене
«Корма осталось на три дня»: волонтеры просят помочь спасти бездомных собак
Дебошир, летевший из Таиланда, устроил потасовку на борту самолёта
Унижают, угрожают, оказывают давление: приставы оштрафовали своих коллег на 13 миллионов рублей
Лучше так, чем руками: сибиряк переделал свою «Ниву» в экскаватор
«Немцы завидуют»: пожилая сибирячка в проруби Новосибирска покорила мировые СМИ
С клюшкой и на каблуках: Пелагея показала забавное видео с дочкой
Разделись, будто на пляже: пранк новосибирца смутил пассажиров метро