2020-01-21T14:24:23+03:00
Общество

Золото может заметно подняться в цене

Новосибирская область продолжает добывать драгоценный металл, как и другие регионы. Однако промышленность нуждается в поиске новых месторождений
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Промышленность нуждается в новых месторождениях золота.Промышленность нуждается в новых месторождениях золота.
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Добыча золота в России может испытать некоторый кризис. Компании, которые занимаются поиском новых месторождений, периодически имеют дело с непривлекательными территориями. Либо руда оказывается низкого качества, либо предполагает работу в труднодоступных местах.

Промышленность нуждается в поиске новых локаций для добычи драгоценного металла. Вероятно, впереди – освоение более сложных участков.

- Любой драгметалл, конечно, проще брать с поверхности земли, а если он лежит на глубине, нужно бурение. В этом случае удорожание, конечно, будет, и отразится оно на конечных продуктах, - цитирует NEWS.ru генерального директора золоторудной компании «ПАВЛИК» Василия Макарова.

Вслед за собственно металлом, возможно подорожание и изделий из золота.

ИСТОЧНИК KP.RU

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