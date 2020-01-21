Унижают, угрожают, оказывают давление: приставы оштрафовали своих коллег на 13 миллионов рублей

21 Янв. 2020 2020-01-21T13:22:31+03:00

В УФССП по Новосибирской области рассказали, как коллекторы издеваются над должниками

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13 миллионов – на такую сумму оштрафованы за год новосибирские коллекторы. Их нарушения фиксируют сотрудники областного управления ФССП России.

В ведомстве говорят, что жалоб на коллекторов становится все больше. За год их количество увеличилось на четверть.

- Граждане жалуются на введение их в заблуждение, оказание психологического давления, совершение действий уничижающих честь и достоинство, а также угрозы причинения вреда, - перечисляет пресс-служба областного УФССП.

Плюс к этому – коллекторы нарушают ограничение допустимого количества звонков. А звонить должникам они могут не более одного раза в сутки, и двух - в неделю.

- Общая сумма штрафов, назначенная судом правонарушителям увеличилась более чем в 5 раз и составила 13,3 миллионов рублей, нарушителями оплачены 99% от суммы штрафов, - подводят итог приставы.

ИСТОЧНИК KP.RU