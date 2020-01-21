Лучше так, чем руками: сибиряк переделал свою «Ниву» в экскаватор
В Калининском районе Новосибирска автомобилисты, приехавшие помыть машину на мойку, заметили необычную снегоуборочную технику. Мужчина из «Нивы» сделала экскаватор.
На глазах водителей необычный автомобиль продемонстрировал себя в деле: сугробы убирает быстро и качественно.
Видео ноу-хау местного Кулибина опубликовано в группе «NSK456, Юбилейный, Снегири, Родники, Новосибирск». КП-Новосибирск разузнала, как невзрачную «Ниву» превратить в почти что экскаватор.
— Мы заказали ковш именно для «Нивы», лебедку купили в Новосибирске. Вот и все. Ковш цепляется к специальным «серьгам» на балку. Они идут в комплекте. Нам это необходимо, территория большая. Каждый раз вызывать трактор, нет возможности, — рассказал КП-Новосибирск сотрудник автомойки.
Подписчики паблика уже изъявили желание «пригласить» к себе во двор необычный экскаватор: все лучше, чем самому руками чистить.
Новосибирец передел "Ниву" в экскаватор .
ИСТОЧНИК KP.RU