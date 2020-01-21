2020-01-21T10:30:41+03:00
Общество

Разделись, будто на пляже: пранк новосибирца смутил пассажиров метро

Люди сторонились странного парня и его друзей
Надежда РЫЖКИНА
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Ролик посмотрели почти шесть тысяч человек. Фото: стоп-кадрРолик посмотрели почти шесть тысяч человек. Фото: стоп-кадр
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Новосибирский пранкер Стас Смышляев позабавил своих подписчиков летним танцем посреди зимней стужи: на улице -22, но разве это преграда?

Одевшись в шорты, рубашку с пальмами и солнечные очки, сибиряк вместе с друзьями устроил настоящий переполох: он двигался, как сломанная кукла под трек Славы КПСС, сначала у метро, потом прополз по поручням эскалатора вниз и вовсю отжег на платформе. Дальше веселье продолжилось в вагоне. После парень вовсе с разбегу перепрыгнул турникеты.

Видимо, сотрудники метрополитена были настолько шокированы, что беспрепятственно пустили шумную компанию внутрь.

Видео переполоха опубликовано в Инстаграме пранкера. За сутки оно собрало почти шесть тысяч просмотров.

— Ребята, вам не холодно, там же минус 22? — спросили подписчики парня. — Вообще, без комплексов. Видео — просто пушка!

Стас Смышляев известен своими пранками, видео он публикует, как правило, в Инстаграме. Парень сделала длительный перерыв: не снимал ролики с лета, и вот после Нового года вернулся на просторы Интернета. У него на странице также есть видео, где он и его друзья стреляют друг в друга фейерверками, представляя, будто они герои саги о Гарри Поттере.

Пранк новосибирца смутил пассажиров метро.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Разделись, будто на пляже: пранк новосибирца смутил пассажиров метро
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