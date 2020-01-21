«Метод — естественный»: спасатель предлагает женщинам зачать ребенка за 120 тысяч рублей

21 Янв. 2020 2020-01-21T06:19:49+03:00

Требования к претенденткам — чистоплотность и вес: не больше 90 и не меньше 45 килограммов

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Незамужним сибирячкам помогут родить красивого и, главное, здорового малыша, причем никакого ЭКО. Необычная услуга появилась в Новосибирске.

Сергей Иванов, скорее всего это не настоящее имя мужчины, в соцсети предложил помощь женщинам, которые хотят родить, но не от кого. КП-Новосибирск мужчина рассказал, что тут ничего личного, чисто деловые отношения: он вам — малыша, вы ему — деньги. Услугу сибиряк оценил в 120 тысяч рублей. Способ — естественное зачатие, мужчина уверяет у него есть необходимые медсправки.

— В первую очередь это заработок, ну и женщинам хочется помочь, которым не от кого родить, а малыша хочется, — говорит КП-Новосибирск собеседник о своих мотивах.

По образованию Сергей Иванов учитель, но в школе не работает. Мужчина уверяет, он спасатель, трудится в МЧС. Говорит, в педагогах сильно не заработаешь. Видимо, в МЧС тоже, раз сибиряк решился на такую необычную подработку.

Профиль Сергея, конечно, липа. На аватарке — эффектный Вин Дизель, в статусе — обналичу маткапитал, а в подписках — книжные магазины, спорт и рыбалка.

Вы не подумайте, он не пошляк какой-нибудь, решивший пошутить. Намерения у мужчины серьезные. Он готов подписать договор и не претендовать на отцовство. Результат гарантирует, ведь у него у самого есть дети, жена, кстати, тоже. Но, как уверяет Сергей, это не помеха, ей знать не обязательно.

Кстати, у мужчины будут свои требования. Прежде чем перейти к делу он посмотрит, как вы выглядите. Требования следующие: возраст — от 30 до 45 лет, вес не больше 90 килограммов, но и не меньше 45, наличие справок, чистоплотность и, конечно, внешность.

Кстати, на вопрос о том, есть ли лимит в попытках зачать, вдруг с первого раза не получится, мужчина возмутился и даже слегка оскорбился.

— Вы серьезно или решили пошутить? — написал Сергей.

Позже мужчина уточнил КП-Новосибирск по поводу условий: оплата 30 % до того, как тест покажет "да", остальное — после положительного результата.

ИСТОЧНИК KP.RU