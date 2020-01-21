«Он лупит других питомцев»: кот-ревнивец ищет себе хозяина без животных

21 Янв. 2020 2020-01-21T05:06:24+03:00

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В Новосибирске кот по кличке Сава ищет себе дом. Только у него одно условие — чур, без животных. Сава очень любит людей и им доверяет, вот только бороться за внимание хозяина не намерен. Кот — собственник и совсем не джентльмен, отлупит даже кошку. Но взамен он подарит хозяину свои нежные «мур-мур». Сава, как ребенок, когда просится на ручки, тянет лапки. Вот такой вот темперамент у животного.

— Саве 1,5 года, она кастрирован, поставлены прививки, лоток знает прекрасно. И вообще, он очень воспитанный, — рассказали волонтеры в группе экстренной помощи животным «Zoospasateli Novosibirsk». — Он прекрасно подойдет для семьи, где есть дети, которые воспитаны на уважении к животным. Отдается в квартиру.

Он собственник и ревнивец, отлупит даже кошку.

Если вам понравился Сава, звоните и приезжайте знакомиться: 8-952-910-8030 Наталья (звонить не позднее 22:00).

ИСТОЧНИК KP.RU