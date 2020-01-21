«Подумала, глюк у приложения»:таксист обманул бабушку, забрав у нее в два раза больше денег за заказ

21 Янв. 2020 2020-01-21T03:13:57+03:00

Таксист обманул бабушку, списав с нее в два раза больше денег. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Он не завершил поездку в приложении, а катался без пассажира еще полчаса

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Возмущенная сибирячка рассказала о том, как ее пожилую маму обманул водитель такси. Она вызвала машину в 04.30 утра, спрос был низкий, приложение показывало, что поездка будет стоить 139 рублей.

— Деньги должны были списать с карты. Думаю, что-то долго заказ не завершается, звоню маме, она давно доехала, а водитель катается. Подумала, что глюк у приложения, перезагрузила смартфон. И что вы думаете, спустя 30 минут заказ завершен, и списано 270 рублей вместо 139. Отлично, не правда ли, пытаться обмануть пожилого человека: маме же 70 лет, она не понимает, — написала женщина в revizor.nsk.

Новосибирцы посоветовали обратиться обманутой сибирячке в службу поддержки. Люди рассказали, что и сами сталкивались с подобными ситуациями, но, как правило, им возвращали деньги после обращения в сервис.

— Была такая ситуация. Водитель не завершил поездку, и уехал на другой конец города, вместо 100 рублей списали 600. Следить было некогда за этим всем, но поддержка в помощь, деньги естественно вернули и промокод дали.

— У меня таксист один раз три часа катался, в Мочище куда-то уехал, когда нас отвез. Позвонили в поддержку, заказ закрыли, деньги списали только за нашу поездку.

— А у нас была ситуация, на карте не было денег, оплатили наличными, и через 3 дня списали деньги за поездку еще и с карты, написали в службу поддержки, и деньги вернули.

— Меня однажды таксистка накатала на 1200 вместо 300. Обратилась в службу поддержки, пересчитали стоимость, и дали промокод на 300 р. На что рассчитывала таксистка — непонятно

— Оплата наличными — лучший способ защититься от таких ситуаций.

ИСТОЧНИК KP.RU