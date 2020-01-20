Потеплеет до нуля: в Новосибирск идет январская оттепель

20 Янв. 2020 2020-01-20T19:08:54+03:00

В Новосибирске может растаять лед в январе. Фото: Алексей ФОКИН

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В ближайшие дни новосибирцев ждет существенное потепление. Если сейчас столбик термометра поднимается выше отметки в 20 градусов, а ближайшей ночью и вовсе может достигнуть значения -27, то уже в пятницу ситуация будет кардинально противоположная. Портал Яндекс.Погода обещает, что температура опустится до нуля градусов. Оттепель придет не мгновенно, все ближайшие дни температура будет постепенно повышаться. Во вторник ожидается -18 градусов, в среду -10, а в четверг -4 градуса. После пятницы температура вновь начнет постепенно понижаться.

Западно-Сибирский гидрометцентр не обещает именно нулевой температуры в ближайшие дни. Но тенденция схожа.

— Ослабление мороза случится в среду, 22 января. Днем ожидается -8-10 градусов, ветер — юго-западный. В четверг, 23 января, днем небольшой, местами умеренный снег, метель. На дорогах гололедица, снежные заносы, температура поднимется до -4 градусов.

Также в четверг по области ожидается усиление ветра: ночью 6-11 местами порывы до 17 метров в секунду, днем 10-15 местами порывы до 20 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU