«На черепаху похож»: новосибирцу продали в магазине бургер с плесенью
Сибиряк купил в магазине черный бургер, чтобы перекусит в дороге, пока едет на авто. Но вот поесть новосибирцу так и не удалось. Покупка оказалась с неприятным сюрпризом – внутри парень обнаружил плесень.
- Открываю, а тут такая фигня. На полке сыр в бургере был правильного цвета. Что с ним случилось? Хорошо, что я его не съел, будьте осторожны, - предостерегает сибиряк в группе «Ревизорро Новосибирск».
Пользователи соцсетей юморят в комментариях:
- На черепаху похож! А если честно, то выглядит страшно, - пишут в комментариях под постом сибиряки.
Вот как советует действовать юрист Инесса Рябинина в такой ситуации:
- Обращайтесь с претензией в магазин: претензия может быть как устной, так и письменной. К вам сразу же должен подойти администратор и либо поменять товар, либо вернуть деньги, - пояснила корреспондентам КП-Новосибирск юрист Инесса Рябинина.
Новосибирцу продали в магазине бургер с плесенью: он похож на черепаху.
ИСТОЧНИК KP.RU