«На черепаху похож»: новосибирцу продали в магазине бургер с плесенью

20 Янв. 2020 2020-01-20T18:36:31+03:00

Юрист в такой ситуации советует обращаться с претензией в магазин

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Сибиряк купил в магазине черный бургер, чтобы перекусит в дороге, пока едет на авто. Но вот поесть новосибирцу так и не удалось. Покупка оказалась с неприятным сюрпризом – внутри парень обнаружил плесень.

- Открываю, а тут такая фигня. На полке сыр в бургере был правильного цвета. Что с ним случилось? Хорошо, что я его не съел, будьте осторожны, - предостерегает сибиряк в группе «Ревизорро Новосибирск».

Пользователи соцсетей юморят в комментариях:

- На черепаху похож! А если честно, то выглядит страшно, - пишут в комментариях под постом сибиряки.

Вот как советует действовать юрист Инесса Рябинина в такой ситуации:

- Обращайтесь с претензией в магазин: претензия может быть как устной, так и письменной. К вам сразу же должен подойти администратор и либо поменять товар, либо вернуть деньги, - пояснила корреспондентам КП-Новосибирск юрист Инесса Рябинина.

Новосибирцу продали в магазине бургер с плесенью: он похож на черепаху.

ИСТОЧНИК KP.RU