В памперсе и носочках: собака из Абхазии прилетела в Новосибирск за новой жизнью
Новосибирские волонтеры спасают собаку-инвалида. Ее привезли из Абхазии. Местная жительница Мария подобрала собаку в ноябре прошлого года, она оплатила стерилизацию и поставила прививки животному, назвала беднягу Норой.
Судьбой Норы заинтересовались волонтеры из Новосибирска, историю южной дворняжки они прочитали в социальных сетях. Нора собачка — спинальница, то есть она волочит за собой задние лапки, не может на них уверенно стоять.
— За Норой нужен особый уход. Поэтому мы предложили Марии разные варианты, как переправить Нору в Сибирь, — пишет в группе «Из жизни животных городского приюта» волонтер Виктория Каратушина.
Переправляли Нору на самолете в памперсах и носочках.
— Небольшая собачка среднего размера. Очень спокойная. Вот так собака доверилась абсолютно незнакомому человеку и поехала в неизвестность навстречу судьбе, — рассказывает Виктория.
В ближайшее время Нору отвезут к врачу, чтобы сделать узи и показать ее хирургу. Почему собаку привезли в Новосибирск? На этот вопрос отвечают волонтеры:
— В Абхазии такое отношение к животным-ивалидам... Их там некуда пристроить, поэтому мы решили помочь и забрать собаку себе.
ИСТОЧНИК KP.RU