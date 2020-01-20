В памперсе и носочках: собака из Абхазии прилетела в Новосибирск за новой жизнью

20 Янв. 2020 2020-01-20T15:36:55+03:00

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Новосибирские волонтеры спасают собаку-инвалида. Ее привезли из Абхазии. Местная жительница Мария подобрала собаку в ноябре прошлого года, она оплатила стерилизацию и поставила прививки животному, назвала беднягу Норой.

Судьбой Норы заинтересовались волонтеры из Новосибирска, историю южной дворняжки они прочитали в социальных сетях. Нора собачка — спинальница, то есть она волочит за собой задние лапки, не может на них уверенно стоять.

— За Норой нужен особый уход. Поэтому мы предложили Марии разные варианты, как переправить Нору в Сибирь, — пишет в группе «Из жизни животных городского приюта» волонтер Виктория Каратушина.

Переправляли Нору на самолете в памперсах и носочках.

— Небольшая собачка среднего размера. Очень спокойная. Вот так собака доверилась абсолютно незнакомому человеку и поехала в неизвестность навстречу судьбе, — рассказывает Виктория.

В ближайшее время Нору отвезут к врачу, чтобы сделать узи и показать ее хирургу. Почему собаку привезли в Новосибирск? На этот вопрос отвечают волонтеры:

— В Абхазии такое отношение к животным-ивалидам... Их там некуда пристроить, поэтому мы решили помочь и забрать собаку себе.

ИСТОЧНИК KP.RU