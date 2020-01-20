2020-01-20T15:36:55+03:00
Дом. Семья

В памперсе и носочках: собака из Абхазии прилетела в Новосибирск за новой жизнью

Животное не может нормально ходить
Анна ПАШАГИНА
Поделиться:
Сейчас Нора находится в Новосибирске. Фото: «Из жизни животных городского приюта»Сейчас Нора находится в Новосибирске. Фото: «Из жизни животных городского приюта»
Изменить размер текста:

Новосибирские волонтеры спасают собаку-инвалида. Ее привезли из Абхазии. Местная жительница Мария подобрала собаку в ноябре прошлого года, она оплатила стерилизацию и поставила прививки животному, назвала беднягу Норой.

Судьбой Норы заинтересовались волонтеры из Новосибирска, историю южной дворняжки они прочитали в социальных сетях. Нора собачка — спинальница, то есть она волочит за собой задние лапки, не может на них уверенно стоять.

— За Норой нужен особый уход. Поэтому мы предложили Марии разные варианты, как переправить Нору в Сибирь, — пишет в группе «Из жизни животных городского приюта» волонтер Виктория Каратушина.

Переправляли Нору на самолете в памперсах и носочках.

— Небольшая собачка среднего размера. Очень спокойная. Вот так собака доверилась абсолютно незнакомому человеку и поехала в неизвестность навстречу судьбе, — рассказывает Виктория.

В ближайшее время Нору отвезут к врачу, чтобы сделать узи и показать ее хирургу. Почему собаку привезли в Новосибирск? На этот вопрос отвечают волонтеры:

— В Абхазии такое отношение к животным-ивалидам... Их там некуда пристроить, поэтому мы решили помочь и забрать собаку себе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Врач с помощью фальшивой справки получил более 200 тысяч рублей
«Припарковалась в ГАЗель»: сибирячка попала в аварию, а потом соврала полиции про угон
«Нечем дышать»: новосибирцы жалуются на грязный воздух в городе
Подростка, «заминировавшего» техникум, отдали под суд
«Найден! Жив!»: росгвардейцы нашли мальчика, который пропал после школы
«Как мать могла так поступить»: мировые СМИ пишут о сибирячке, которая убила дочь-школьницу
В Новосибирске пенсионерка скончалась, переходя дорогу
«По 20 часов не затыкаются!»: мама пятиклассника возмутилась бестолковому общению в родительском чате
Врачи рассказали, как пытались откачать девочку после приступа эпилепсии, но не смогли ее спасти
Новосибирец ворвался в кадр «Последнего героя» прямо во время съемок
«Они всегда прячутся»: в зоопарке показали фото пугливых детенышей горалов и дикдиков
Сугробы на новосибирской парковке, из-за которых разгорелся скандал в соцсетях, убрали
«Семь приступов эпилепсии подряд»: мама обвинила больницу в смерти 7- летней дочери
«Щелчок, а потом несколько взрывов!»: в Бердске во дворе дома сгорел автомобиль
Экономисты, юристы, врачи: зачем иностранцы едут в Россию учиться
Это климат-контроль такой?: новосибирца занесло снегом в салоне внедорожника
«Сильно замерзли»: новосибирцы украли зимние куртки из бутика