Судебные приставы обложили должника-миллионера

20 Янв. 2020 2020-01-20T14:36:16+03:00

С жителя Искитима причиталось больше миллиона рублей. Сотрудники УФССП арестовали его счета и квартиру

Изменить размер текста: A A

Житель Искитима накопил более миллиона долгов по алиментам. Такая сумма набежала с 2011 года. Чтобы заставить сибиряка рассчитаться, пристав максимально усложнил его жизнь.

- На регистрационные действия в отношении квартиры неплательщика был наложен запрет, счета в банках и иных финансовых организациях арестованы, - сообщает областное управление УФССП России. - В конце прошлого года мужчина решил продать квартиру, но из-за наложенного запрета, сделка могла не состояться.

В придачу к этим неприятностям, искитимец получил уголовное наказания за неуплату средств на содержание детей. Суд приговорил его 6 месяцам исправительных работа. В итоге, должник сдался.

- Мужчина изыскал денежные средства, необходимые для погашения задолженности. На днях деньги поступили на счет взыскателя, - подводит итог ведомство.

ИСТОЧНИК KP.RU