«О взрыве речи не идет» - в полиции прокомментировали ранение глаза сотрудника СО РАН

20 Янв. 2020 2020-01-20T14:17:27+03:00

В Российской академии наук пострадал человек. По предварительной информации, произошел несчастный случай

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Областное управление МВД России выясняет, как в Сибирском отделении РАН травмировался сотрудник. В интернете появилась версия, что в Российской академии наук произошел взрыв, однако представитель МВД Сергей Страдымов это опровергает.

- В больнице разместили пациента с травмой глаза, он проходит лечение. С больницы сообщение поступило в полицию. Полиция проводит проверку обстоятельств получения травмы. О взрыве речи не идет, - пояснил Страдымов КП-Новосибирск.

По словам офицера, инцидент произошел еще 17 января. Возможно, причина травмирования – несчастный случай.

ИСТОЧНИК KP.RU