«О взрыве речи не идет» - в полиции прокомментировали ранение глаза сотрудника СО РАН
Областное управление МВД России выясняет, как в Сибирском отделении РАН травмировался сотрудник. В интернете появилась версия, что в Российской академии наук произошел взрыв, однако представитель МВД Сергей Страдымов это опровергает.
- В больнице разместили пациента с травмой глаза, он проходит лечение. С больницы сообщение поступило в полицию. Полиция проводит проверку обстоятельств получения травмы. О взрыве речи не идет, - пояснил Страдымов КП-Новосибирск.
По словам офицера, инцидент произошел еще 17 января. Возможно, причина травмирования – несчастный случай.
ИСТОЧНИК KP.RU