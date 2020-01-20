Пожарные предотвратили взрыв газа в Новосибирске

20 Янв. 2020 2020-01-20T14:03:36+03:00

Огонь разгорелся в двухэтажном складе в Октябрьском районе

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В Новосибирске произошел пожар в двухэтажном складе на улице Гаранина. Вызов в МЧС поступил в 16.19. Подъехав, спасатели застали клубы черного дыма, идущего из под крыши двухэтажного кирпичного здания.

- При помощи высотной пожарно-спасательной техники (автолестниц) пожарным удалось ликвидировать угрозу распространения огня, - сообщает Главное управление МЧС России по Новосибирской области. - Из бокса пожарные эвакуировали два газовых баллона, тем самым не допустили осложнения ситуации.

Как сообщают в ведомстве, на локализацию пожара понадобилось около 18 минут. Площадь пожара составила около 300 квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU