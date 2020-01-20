2020-01-20T14:04:09+03:00
Общество

Ушла перед приходом родных: сибирячку со шрамом на брови не могут найти пять дней

Надежда РЫЖКИНА
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Куда и по каким причинам ушла женщина неизвестно. Фото: «Лиза Алерт»Куда и по каким причинам ушла женщина неизвестно. Фото: «Лиза Алерт»
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В Центральном районе Новосибирска пропала 49-летняя Мусиенко Лариса Николаевна. 15 января к ней пришли родственники, но хозяйки дома не оказалось.

— За помощью обратилась сестра Ларисы Николаевны. Она пропала из своей квартиры на улице Каменской: родные приехали к ней, и никого не нашли, — рассказали «КП-Новосибирск» в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Приметы: рост 165 сантиметров, нормальное телосложение, серые глаза, короткая стрижка, волосы светлые крашенные. Из особых примет родные указали шрам на левой брови.

Была одета в ярко-красный пуховик с зелено-синим узором («Турецкий огурец»), черные замшевые сапоги и бежевую шапку. В поисковом отряде также уточнили, что женщина взяла с собой черную сумку из кожи под крокодила.

Если вам известно что-нибудь о том, где может находиться Лариса Мусиенко, или вы просто видели её на улице, сообщите об этом по номеру телефона: 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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