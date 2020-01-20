Спасатели всю ночь тащили по снегу 120-килограммового дачника до «скорой»

20 Янв. 2020 2020-01-20T11:02:55+03:00

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ЧП случилось в небольшом селе Комаровка Новосибирского района. В воскресенье вечером, 19 января, дачнику стало плохо: давление то повышалось, то резко понижалось. В итоге мужчину парализовало. Врачи «скорой» не смогли к нему пробраться, потому что путь преградили сугробы: два дня в области бушевала метель. На помощь пришли спасатели. Они на снегоходах добрались до пациента.

— Оказалось, что вес мужчины около 120 килограммов. Пришлось тащить его на волокушах примерно 600 метров, а потом 5 километров на снегоходе, — рассказали КП-Новосибирск спасатели. — На все про все ушла целая ночь: вызов нам поступил в 19.20, три часа мы добирались до места, где находился дачник, и все остальное время до пяти утра пытались его доставить до места, где ждали врачи.

По словам главврача «Станции скорой медицинской помощи» Ирины Большаковой, все это время мужчина был в сознании, только не мог шевелиться. Сейчас сибиряк находится в стационаре, ему оказывают медпомощь.

ИСТОЧНИК KP.RU